В Роскомнадзоре заявили, что не имеют претензий к СМИ, названия которых попали в список распространителей фейков

В ведомстве отметили, что во всех случаях речь идет не о редакционных материалах, а о комментариях пользователей в соцсетях, передает «Интерфакс». Роскомнадзор сегодня опубликовал список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной. После того, как в руководстве РБК заявили,что будут добиваться исключения из этого перечня, в Роскомнадзоре пообещали изменить перечень ресурсов.