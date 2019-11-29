В Роскомнадзоре заявили, что не имеют претензий к СМИ, названия которых попали в список распространителей фейков

В ведомстве отметили, что во всех случаях речь идет не о редакционных материалах, а о комментариях пользователей в соцсетях, передает «Интерфакс». Роскомнадзор сегодня опубликовал список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной. После того, как в руководстве РБК заявили,что будут добиваться исключения из этого перечня, в Роскомнадзоре пообещали изменить перечень ресурсов.
2019-11-29T19:30:00+03:00
2019-11-29T19:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 29 ноября 2019
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