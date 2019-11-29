Чистая прибыль компании «Конкорд» Евгения Пригожина перед продажей выросла в 8 раз и превысила миллиард рублей

Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на данные Росстата. Комбинат питания «Конкорд» был поставщиком для московских школ и детских садов. Родители детей, которые заболели дизентерией, подали иск. Суд обязал компании «Конкорд» и «Вито-1» выплатить компенсацию в 300 тысяч рублей, это от 10 до 15 тысяч рублей на ребенка. «Конкорд» был одним из основных активов бизнесмена Евгения Пригожина, но в конце октября компания сменила владельца – по данным СМИ, новым собственником стала 27-летняя Екатерина Росликова.
2019-11-29T19:05:00+03:00
2019-11-29T19:06:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 29 ноября 2019
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