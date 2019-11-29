Продавцы электроники попросили Путина не подписывать закон об обязательной установке российского софта на гаджеты

Продавцы электроники попросили президента Владимира Путина не подписывать закон об обязательной установке российского софта на гаджеты. По их мнению, это помешает развитию всей отрасли.

Ассоциация продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров, в которой состоят Apple, Google, и другие крупные корпорации, считает, что этот закон приведет к снижению конкуренции и монополизации рынка российского программного обеспечения. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое организация направила президенту. Также в обращении сказано, что эти нормы противоречат принципам ВТО, которые Россия обязана соблюдать.

Тем временем агентство «Интерфакс» сообщает, что в российской группе «М.Видео – Эльдорадо» обеспокоены тем, что парламент стремительно принимает этот закон, и делает это без консультаций с участниками рынка, которые будут нести ответственность за его исполнение. Там опасаются, что в конечном итоге это приведет к тому, что в Россию просто не будут привозить некоторые гаджеты.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на телефоны, Smart TV и компьютеры Госдума приняла на прошлой неделе. О каких именно программах идет речь, еще неизвестно, правительству только предстоит составить соответствующий список. По данным сайта «Медуза» в нём, скорее всего, окажется приложение «Госуслуги» и различные сервисы «Яндекса».

Если президент подпишет этот закон, то он должен вступить в силу 1-ого июля 2020-ого года.