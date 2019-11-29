Британская полиция не исключает, что инцидент на Лондонском мосту связан с терроризмом

Полицейские открыли огонь, когда неизвестный напал с ножом на прохожих. Первоначально сообщалось, что его застрелили, но, по последним сообщениям полиции, он ранен и задержан.

Всё произошло 2 часа назад. По Гринвичу это 13-58 — самый разгар рабочего дня, когда сотрудники возвращаются с обедов. По одним данным неизвестный выхватил нож и начал резню в здании неподалёку от Лондонского моста — одной из самых оживлённых магистралей в центре города. По другим — он нападал на проходящих людей по мосту.Британские СМИ сообщают, что сначала мужчину повалили на землю — прямо на мосту, отобрали нож, а затем полицейские застрелили его на месте. Почему предполагаемого террориста убили — пока не сообщается. Впрочем, ранее то же сделала полиция в ходе теракта, случившегося на этом же месте 2 года назад. Три человека на грузовике сначала давили людей на мосту, а затем, начали резать посетителей рынка — совсем неподалёку. Полиция объяснила убийство террористов тем, что на них были надеты жилеты, которые могли быть со взрывчаткой. Тогда жертвами теракта стали 8 человек.Офис премьер-министра Великобритании выпустил заявление, согласно которому Бориса Джонсона держат в курсе происходящего. Он уже поблагодарил полицию и медиков за быструю реакцию на ЧП.Сам Лондонский мост и близлежащая железнодорожная станция закрыты. Поезда проходят её мимо.

Британские СМИ сообщают, что ранены 5 человек.