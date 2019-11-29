В московском метро пассажир упал на рельсы на станции «Полежаевская»

По предварительным данным, он жив, сообщает источник «Интерфакса». Около 18 часов было прервано движение поездов от станции «Спартак» до «Беговой» Таганско-Краснопресненской линии. По информации метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.