В московском метро пассажир упал на рельсы на станции «Полежаевская»

По предварительным данным, он жив, сообщает источник «Интерфакса». Около 18 часов было прервано движение поездов от станции «Спартак» до «Беговой» Таганско-Краснопресненской линии. По информации метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.
2019-11-29T18:30:00+03:00
2019-11-29T18:33:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2545939-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:30, 29 ноября 2019
Загрузка комментариев...