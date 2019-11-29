Прокуратура Карелии не выявила нарушений прав заключенных в исправительной колонии №9, откуда были жалобы на пытки

О результатах проверки сообщается на сайте надзорного ведомства. В сентябре издание «Медиазона» написала со ссылкой на заключенных о жестоких пытках в этой колонии. В публикациях утверждалось, что в них участвовал руководитель колонии Иван Савельев. Он подал заявление в СК с просьбой возбудить дело о клевете.