Прокуратура Карелии не выявила нарушений прав заключенных в исправительной колонии №9, откуда были жалобы на пытки

О результатах проверки сообщается на сайте надзорного ведомства. В сентябре издание «Медиазона» написала со ссылкой на заключенных о жестоких пытках в этой колонии. В публикациях утверждалось, что в них участвовал руководитель колонии Иван Савельев. Он подал заявление в СК с просьбой возбудить дело о клевете.
2019-11-29T18:30:00+03:00
2019-11-29T18:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 29 ноября 2019
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