Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала»

Неожиданностью это решение не стало.

В четверг «Арсенал» потерпел поражение от немецкого «Айнтрахта» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. В последних семи матчах во всех турнирах «канониры» не одержали ни одной победы. В чемпионате Англии «Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков после 13 матчей. Однако болельщиков и специалистов возмущали не только результаты, но и игра команды.

Разница ударов – критерий, не самый популярный в России, но в АПЛ имеющий определенный вес. Так вот у Арсенала Эмири это показатель – отрицательный. Иными словами, по воротам соперника канониры бьют реже, чем получают по своим. Для команды, долгие годы входящей в английскую элиту — это наглядный показатель деградации.

Эмери возглавил «Арсенал» в мае прошлого года, сменив у руля команды Арсена Венгера. В минувшем сезоне клуб занял пятое место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы.

После отставки испанского специалиста команду временно Фредрик Юнгберг. Впрочем, поиски нового главного тренера Арсенала уже начались, сообщается на официальном сайте клуба.

Летом 2012 года Унаи Эмери возглавил столичный Спартак. Правда, на своем посту не продержался и полгода.