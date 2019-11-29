Экоактивисты по всему миру проводят пикеты против так называемой «Чёрной пятницы»

День крупнейших распродаж, который пришёл в Европу и Россию из США, — называют угрозой окружающей среде. Зарубежная пресса разделилась по этому вопросу на два противоположных лагеря.

Протесты против «Чёрной пятницы», которые иногда в публикациях называют «настоящей потребительской эпидемией», проходят в Европе — во Франции и Испании, а также в Канаде — сообщает Montreal Gazette. В ряде случае они встречают покупателей с плакатами и призывами отказаться от консьюмеризма, который вредит экологии. Таким образом, «Чёрная пятница» стала камнем преткновения для торговцев, покупателей и экоактивистов.Немецкая волна передаёт, что торговцы в Германии ожидают прибыль в более чем 3 миллиарда евро — всего лишь за один уикенд и это поможет поправить их финансовые дела. Но значит, как отмечают журналисты корпорации, ссылаясь на экологов, может нанести вред окружающей среде — как это обычно бывает с остатками потребления любых товаров — от брошенных упаковок, до другого мусора.Именно на это обращают особое внимание французские издания. В этой стране несколько лет назад запустили свой ответ «Чёрной» — «Зелёную пятницу». Активисты призывают людей уменьшить уровень потребления, а также помочь в переработке мусора.Французская Liberation вышла с первополосным материалом, озаглавленным: «Тёмная сторона «Чёрной пятницы». Часть его посвящена тому, что многие спецпредложения сегодня не настолько выгодны, как кажутся, а другая часть также про вред для экологии. Однако, несмотря на довольно мощное Движение зелёных во Франции, порядка двух третей французов всё-таки примут участие в распродажах — это данные парижского бюро The Huffington Post. Впрочем, скорее всего, это может быть связано не с лицемерием французов, а с тем, что на следующей неделе страна будет охвачена массовыми стачками торговцев, — напоминает Le Figaro. Наконец, газета Le Monde рассказывает о предложении ряда французских парламентариев запретить рекламу «Чёрной пятницы». Схожие настроения царят в Швеции. Как говорится в публикации местной версии издания The Local Sweden, одним из лучших подарков на «Чёрную пятницу» эксперты в этой стране называют ящик для хранения мобильного телефона — такие приспособления нужны для тех шведов, которые хотят отдохнуть от потока информации со своего гаджета. То, что вошло в моду под названием «диджитал-детокс».