Россия приветствовала заявление Дональда Трампа о возобновлении переговоров с талибами (движение «Талибан» – запрещенная в России организация). В интервью ТАСС спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов сказал, что это сделать нужно было давно. Американский президент накануне прибыл с необъявленным визитом в Кабул. Он сообщил, что «Талибан» хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращает численность своего контингента в этой стране до 8,5 тысяч военнослужащих.
2019-11-29T18:25:00+03:00
2019-11-29T18:26:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:25, 29 ноября 2019
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