Россия приветствовала заявление Дональда Трампа о возобновлении переговоров с талибами (движение «Талибан» – запрещенная в России организация). В интервью ТАСС спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов сказал, что это сделать нужно было давно. Американский президент накануне прибыл с необъявленным визитом в Кабул. Он сообщил, что «Талибан» хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращает численность своего контингента в этой стране до 8,5 тысяч военнослужащих.