Украинские дипломаты пожаловалось в Госдеп на Apple: компания стала отмечать Крым как территорию РФ в сервисах в РФ

Украинские дипломаты пожаловалось в Госдепартамент США на компанию Apple, которая стала отмечать Крым и Севастополь как российскую территорию в своих сервисах в России. Ранее глава МИДа Украины Вадим Пристайко подверг критике решение корпорации. Его предшественник Павел Климкин призвал украинских граждан отказаться от гаджетов производства Apple.
2019-11-29T18:23:00+03:00
2019-11-29T18:25:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:23, 29 ноября 2019
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