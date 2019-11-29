ФСБ сегодня сообщила о задержании в Крыму подозреваемой в шпионаже в пользу Украины

Утверждается, что россиянка по заданию украинской военной разведки собирала секретные сведения. Подробности не приводятся. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил агентству РИА, что задержанная – гражданская служащая Черноморского флота. Он отметил, что Севастополь и Крым сегодня – это сектор жестокой битвы разведок разных стран.
2019-11-29T18:22:00+03:00
2019-11-29T18:23:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:22, 29 ноября 2019
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