ФСБ сегодня сообщила о задержании в Крыму подозреваемой в шпионаже в пользу Украины

Утверждается, что россиянка по заданию украинской военной разведки собирала секретные сведения. Подробности не приводятся. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил агентству РИА, что задержанная – гражданская служащая Черноморского флота. Он отметил, что Севастополь и Крым сегодня – это сектор жестокой битвы разведок разных стран.