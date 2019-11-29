В Бухаресте начался судебный процесс по делу румынской революции 1989 года

Обвинения предъявлены бывшим руководителям страны, в том числе экс-президенту.

Румыния 30 лет назад оказалась единственной страной в Центральной и Восточной Европе, где переход от коммунистического строя к демократии пошел по жесткому сценарию с кровопролитием, казнями, арестами и расстрелом лидера страны Николая Чаушеску и его жены.

Власть в результате тех событий перешла к Совету Фронта национального спасения. Его возглавил бывший министр правительства Чаушеску Ион Илиеску, впоследствии дважды занимавший пост президента Румынии. На скамье подсудимых вместе с ним экс-глава правительства и бывший главком ВВС. Фигурантов обвиняют в преступлениях против человечности.

По версии следствия, группировка Илиеску с целью захвата власти прибегла к диверсиям и дезинформации. Создание атмосферы общего террористического психоза привело к братоубийственному огню, хаотичной стрельбе и противоречивым приказам, цитирует агентство ТАСС заключение военных прокуроров. Жертвами стали почти 900 человек, несколько сотен граждан были арестованы.

Фигуранты вину не признают. На сегодняшние предварительные слушания в Высоком кассационном суде Румынии они не явились, их представляли адвокаты. У здания суда собрались сотни человек – участники событий 1989 года и члены семей погибших.

В деле бывших руководителей Румынии более 3 тысяч томов. Свидетелями проходят 5 тысяч человек.

Бывшему президенту Румынии 90 лет. Всегда сложно сказать, стоит ли судить человека в столь преклонном возрасте, отметил в эфире «Эха Москвы» журналист и историк Николай Сванидзе. Сванидзе считает, что в обществе по этому вопросу должен быть консенсус.