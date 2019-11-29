Российские туристы, которые пострадали в ДТП в Доминиканской республике, вернутся на родину в течение недели

Об этом сообщил официальный представитель нашей дипмиссии Михаил Евдокимов.

В больницах остаются два человека, они в тяжелом состоянии. ДТП, напомню, произошло во вторник. Автобус, в котором находились 39 российских туристов, два гида и водитель, направлялся в аэропорт. Он столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, причиной ДТП стали резкие движения водителя грузовика.