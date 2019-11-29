Роскомнадзор опубликовал тестовый список интернет-ресурсов, обвиненных в распространении недостоверных новостей

В него в частности попало сообщество газеты РБК в соцсети «ВКонтакте».

В перечне Роскомнадзора почти три десятка ресурсов, которые, как утверждается, неоднократно распространяли недостоверную информацию. То есть эти источники два или более раз упоминались в требованиях Генпрокуратуры, направленных в РКН в рамках исполнения закона о «фейковых новостях». В основном это сообщества и личные аккаунты в социальных сетях – ВКонтакте, Мой Мир – а также каналы на сервисе YouTube. В табличке, опубликованной на сайте ведомства, отмечается, что претензии вызывали как посты, так и комментарии. В частности, группа газеты РБК во ВКонтакте попала в перечень из-за двух комментариев, в которых РКН усмотрел недостоверные сообщения о ЧП на заводе «Кристалл» в Дзержинске летом этого года. Тогда из-за взрывов на складе боеприпасов пострадали десятки человек. За посты и комментарии на эту тему, а также о наводнении в Тулуне, в списке оказалось популярное сообщество «Лентач». Паводок и взрывы на складах чаще всего привлекали внимание ведомства. Но некоторые ресурсы добавили в перечень из-за сообщений о «революции» 31 августа этого года. Фигурантам списка Роскомнадзора грозят блокировки и крупные штрафы, аккаунты могут блокировать без решения суда. В РБК уже пообещали удалить комментарии и усилить модерацию.

Закон о фейковых новостях был принят в начале года. Он не затрагивает традиционные СМИ. Эта норма встретила жесткую критику. Эксперты опасаются, что она может стать инструментом цензуры.