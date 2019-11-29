В МГД сегодня был отменен «круглый стол» на тему «Экспроприации без приговора. Изощренные методы борьбы с неугодными»

В Мосгордуме сегодня был отменен «круглый стол» на тему «Экспроприации без приговора. Изощренные методы борьбы с неугодными». На мероприятие пригласили представителей Фонда борьбы с коррупцией, в том числе Алексея Навального. Организатором круглого стола выступили коммунисты. Охрана парламента отказалась пропустить москвичей на круглый стол, — рассказала депутат Елена Шувалова.

Отмена «круглого стола» связана с регламентом проведения подобных мероприятий в Городской думе, — пояснил «Эху Москвы» зампредседателя фракции КПРФ Леонид Зюганов. Леонид Зюганов не исключил, что «круглый стол» по теме политических репрессий все-таки состоится в ближайшее время.

При этом Алексей Навальный предложил провести мероприятие в другом месте. Навальный считает происходящее проявлением страха у партии власти.