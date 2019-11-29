Басманный суд Москвы заключил под стражу нового фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева

По словам его адвоката Василия Кушнира, его подзащитный арестован до конца января. Следственный комитет опознал Суровцева по записям камер видеонаблюдения. Его обвиняют в причинении вреда здоровью росгвардейцу.



Фигурант так называемого «московского дела» Эдуард Малышевский не признал вину в применении насилия к полицейскому на акции 27 июля.

В суде Эдуард Малышевский вёл себя легко и непринуждённо. Он не раз желал всем здоровья, сердечно благодарил сторонников за поддержку, сыпал шутками. К адвокату Александру Альдаеву обращался по большей части «Саныч». Свои действия в автозаке на Тверской улице 27 июля объяснял тем, что хотел выполнить гражданский долг и помешать беспределу. То, что именно он выдавил ногой окно, Малышевский не отрицал. А вот с тем, что хотел нанести вред полицейскому – тяжёлое стекло по версии обвинения упало на сотрудника второго оперполка Дмитрия Астафьева – категорически не соглашался. Окно, по словам Малышевского, он выбил с целью докричаться до силовиков, которые избивали дубинками людей, чтобы остановить жестокость.

Малышевскому 47 лет. Он родился в Казахстане, позже переехал в Россию — сначала Удмуртию, пару лет назад в Москву. По его словам, на акцию за честные выборы пошёл с одной целью: узнать мнение людей и понять думают ли они также как он. Малышевский не раз сегодня отмечал жестокие действия полицейских. Думал, что к людям, которых полиция и Росгвардия дубинками оттесняли от мэрии, выйдет градоначальник или его помощники, но этого не случилось. Его дочь Екатерина считает, что отец оказался за решёткой – причём уже не первый раз — из-за своих нравственных качеств.

В суде также посмотрели видео, на котором силовики пытаются оттеснить людей подальше от мэрии, митингующие кричат «Позор» и в этот самый момент вылетает окно автозака, оно падает на одного из полицейских в полной экипировке. Ранее Астафьев говорил, что не получил даже синяка. Сегодня также допросили двух силовиков. Они как и их коллеги на прошлом заседании смогли лишь косвенно подтвердить версию следствия, отметил адвокат Александр Альдаев.

Перед началом прений прокурор попросил перерыв, чтобы обвинение согласовало позицию. Защита выступала против, а Малышевский был готов уже сегодня услышать приговор. Впрочем, судья Беляков постановил отложить процесс до 9 декабря.

По так называемому «московскому делу» проходит больше 20ти человек.

Жесткие решения в отношении фигурантов московского дела следуют из поведения высшего руководства страны, в первую очередь президента Путина. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал общественный деятель Михаил Ходорковский. По мнению Ходорковского, никаких моральных, тем более юридических препятствий у власти к силовым действиям нет.