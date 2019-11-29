Движение по Московским Центральным Диаметрам сегодня проходило с увеличенным интервалом из-за сбоев на обоих маршрутах

В Центральной пригородной пассажирской компании пояснили, что для обеспечения безопасности были вынуждены проверить все системы.

До этого в течение всей недели пользователи социальных сетей жаловались на проблемы с «Аэроэкспрессом» до Шереметьево, которые появились из-за запуска МЦД. На Белорусском вокзале еще висит объявление о том, что посадка на «Аэроэкспресс» начинается за пятнадцать минут до отправления. Оно больше не актуально, поскольку эта станция теперь находится примерно в середине маршрута, и поезд приезжает уже с пассажирами внутри за три минуты до обозначенного в расписании времени выезда.

Несколько дней назад люди писали, что «Аэроэкспресс» сильно опаздывал, а пассажирам, которые направлялись в Шереметьево, приходилось с трудом переносить свои чемоданы по лестнице. Проблем с задержкой поездов сегодня не было, но трудности с переноской багажа остались, правда, теперь они стоят перед теми, кто приезжает в Москву из аэропорта, а затем направляется в метро. Им приходится самим затаскивать багаж на мост, по которому проходит Ленинградский проспект.

Во время самой поездки никаких проблем не было. Поезд с двухэтажными большими вагонами неспешно ехал тем же маршрутом, что и составы Диаметров. Из-за этого время, которое он едет, выросло до пятидесяти минут.

Время поездки увеличилось в том числе и потому, что теперь у «Аэроэкспресса» появились остановки на Савеловском вокзале и на станции Окружная. Из-за этого маршрутом стал гораздо лучше, а изменения в расписании нужно просто учитывать, когда планируешь дорогу, — сказала пассажир корреспонденту «Эха Москвы». Почти все остальные собеседники «Эха Москвы». также остались довольны «Аэроэкспрессом». Как правило, люди говорили, что хоть этот маршрут и весьма дорог, но это всё равно надежнее чем другой транспорт, поскольку тут нет риска застрять в пробке.

До восьмого октября проезд по Московским Центральным Диаметрам будет бесплатный.

Расходы в связи с бесплатным проездом по Московским центральным диаметрам лягут на частного перевозчика. Компания, по мнению мэрии, недостаточно подготовила турникеты к обслуживанию карт «Тройка». Потери Центральной пригородной пассажирской компании могут составить около трехсот миллионов рублей. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В работе МЦД так много сбоев, в том числе и потому, что столичная мэрия торопилась открыть движение по ним, — считает депутат Мосгордумы Дарья Беседина. Беседина надеется, что все технические неполадки будут устранены в максимально короткие сроки.

Москвичам стоит проявить немного терпения, — считает зампред думского комитета по транспорту Владимир Афонский.

Напомним, что бесплатный проезд по МЦД будет до 8 декабря.