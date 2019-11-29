Немецкий канцлер Ангела Меркель на следующей неделе впервые посетит Освенцим

Она станет первой за последние четверть века главой правительства Германии, которая приедет в музей, где располагался нацистский концлагерь, — сообщают европейские СМИ. Поездка состоится 6 декабря в преддверии 75-ой годовщины освобождения узников.
2019-11-29T17:30:00+03:00
2019-11-29T17:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 29 ноября 2019
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