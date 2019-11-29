На чиновников правительства Новгородской области обрушился потолок

Это произошло во время выездного заседания в зале администрации Старорусского района. Как передает ТАСС, никто серьезно не пострадал. Бизнес-омбудсмен Юрий Михайлов сказал, что по его спине вскользь прошла штукатурка. После обрушения части потолка заседание регионального правительства продолжилось в том же помещении.