На чиновников правительства Новгородской области обрушился потолок

Это произошло во время выездного заседания в зале администрации Старорусского района. Как передает ТАСС, никто серьезно не пострадал. Бизнес-омбудсмен Юрий Михайлов сказал, что по его спине вскользь прошла штукатурка. После обрушения части потолка заседание регионального правительства продолжилось в том же помещении.
2019-11-29T17:30:00+03:00
2019-11-29T17:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 29 ноября 2019
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