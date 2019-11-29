Уволен пресс-секретарь столичного управления МВД Титов, который опубликовал фото нарколаборатории по делу Голунова

Уволен пресс-секретарь столичного управления МВД Юрий Титов, который опубликовал фото нарколаборатории по делу Ивана Голунова. В полиции утверждали, что снимки были сделаны в квартире журналиста «Медузы», но позже признали ошибку, когда выяснилось, что дело о сбыте наркотиков сфабриковано. В связи с этим в июле Титова привлекли к дисциплинарной ответственности, напоминает РБК. Причины отставки не названы. Пресс-службу московского управления МВД возглавил Владимир Васенин.
2019-11-29T17:30:00+03:00
2019-11-29T17:33:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2545879-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 29 ноября 2019
Загрузка комментариев...