Уволен пресс-секретарь столичного управления МВД Титов, который опубликовал фото нарколаборатории по делу Голунова

Уволен пресс-секретарь столичного управления МВД Юрий Титов, который опубликовал фото нарколаборатории по делу Ивана Голунова. В полиции утверждали, что снимки были сделаны в квартире журналиста «Медузы», но позже признали ошибку, когда выяснилось, что дело о сбыте наркотиков сфабриковано. В связи с этим в июле Титова привлекли к дисциплинарной ответственности, напоминает РБК. Причины отставки не названы. Пресс-службу московского управления МВД возглавил Владимир Васенин.