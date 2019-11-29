На первое заседание суда в Румынии по делу о революции 1989 года пришли в качестве истцов 600 человек

Это участники тех событий и родственники погибших, сообщает ТАСС. Спустя пять часов судья решил перенести заседание на 21 февраля. В декабре 1989 года в Румынии был свергнут коммунистический режим Чаушеску. По данным военной прокуратуры, при этом погибли более 860 человек, более двух тысяч были ранены. Среди обвиняемых – бывший президент страны, 89-летний Ион Илиеску.
2019-11-29T17:30:00+03:00
2019-11-29T17:30:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 29 ноября 2019
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