На первое заседание суда в Румынии по делу о революции 1989 года пришли в качестве истцов 600 человек

Это участники тех событий и родственники погибших, сообщает ТАСС. Спустя пять часов судья решил перенести заседание на 21 февраля. В декабре 1989 года в Румынии был свергнут коммунистический режим Чаушеску. По данным военной прокуратуры, при этом погибли более 860 человек, более двух тысяч были ранены. Среди обвиняемых – бывший президент страны, 89-летний Ион Илиеску.