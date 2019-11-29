Фигурант «московского дела» Малышевский настаивает, что у него не было умысла нанести вред полицейскому

Фигурант так называемого «московского дела» Эдуард Малышевский настаивает на том, что у него не было умысла нанести вред полицейскому на акции 27 июля. Об этом он сказал сегодня в Тверском суде. Его обвиняют в применении насилия к силовику. По версии следствия, Малышевский выдавил ногой стекло автозака после задержания на Тверской улице. Стекло упало на полицейского. Свои действия Малышевский объяснил тем, что силовики избивали дубинками женщин и цитата «на эмоциях вынес стекло». Свидетели-полицейские, давшие показания, только косвенно подтвердили позицию обвинения, отметил в интервью «Эху Москвы» адвокат фигуранта Александр Альдаев.

Прения сторон пройдут 9 декабря.