Снег вблизи Сегежского ЦБК в Карелии окрасился в желтый цвет, предположительно, из-за выброса паров с железом

Об этом сообщили в администрации Сегежского района после проведения экспериментов в лаборатории. Там утверждают, что для здоровья эти выбросы не опасны. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что массовая гибель птиц вблизи этого целлюлозно-бумажного комбината с работой предприятия не связана. По его словам, птицы отравились хлоридом натрия, который, вероятно, содержался в противогололедных реагентах, — передает Интерфакс.
2019-11-29T17:00:00+03:00
2019-11-29T17:07:17+03:00
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17:00, 29 ноября 2019
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