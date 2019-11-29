Снег вблизи Сегежского ЦБК в Карелии окрасился в желтый цвет, предположительно, из-за выброса паров с железом

Об этом сообщили в администрации Сегежского района после проведения экспериментов в лаборатории. Там утверждают, что для здоровья эти выбросы не опасны. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что массовая гибель птиц вблизи этого целлюлозно-бумажного комбината с работой предприятия не связана. По его словам, птицы отравились хлоридом натрия, который, вероятно, содержался в противогололедных реагентах, — передает Интерфакс.