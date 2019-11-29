Суд арестовал до конца января сотрудника ФАС Максима Тимофеева, подозреваемого в избиении 80-летней матери

Тверской суд Москвы арестовал до конца января сотрудника ФАС Максима Тимофеева, подозреваемого в избиении 80-летней матери. Защита Тимофеева не согласна с решением суда и намерена его обжаловать. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Максим Пашков. Пашков сообщил также, что защита подала заявление в следственный комитет, в котором требует предоставить съемки с камер видеонаблюдения.
2019-11-29T17:00:00+03:00
2019-11-29T17:06:56+03:00
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Эксклюзив Эха 17:00, 29 ноября 2019
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