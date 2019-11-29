Суд арестовал до конца января сотрудника ФАС Максима Тимофеева, подозреваемого в избиении 80-летней матери

Тверской суд Москвы арестовал до конца января сотрудника ФАС Максима Тимофеева, подозреваемого в избиении 80-летней матери. Защита Тимофеева не согласна с решением суда и намерена его обжаловать. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Максим Пашков. Пашков сообщил также, что защита подала заявление в следственный комитет, в котором требует предоставить съемки с камер видеонаблюдения.