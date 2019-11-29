Роскомнадзор составил список распространителей фейковых новостей

В него попали РБК и Газета.ру.

Список ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, включает в себя почти три десятка названий. Большая часть площадок с фейками размещена в социальной сети ВКонтакте. У федеральной службы есть претензии к страницам РБК, Газета.ру и популярных пабликов MDK, Лентач и новостного сайта MASH. Замечания касаются не только самих публикаций, но и комментариев под ними. Среди нарушителей также обнаружились рядовые пользователи того же ВКонтакте, Facebook и проекта «Мой мир».

К недостоверной информации Роскомнадзор отнес несколько публикаций. Это сообщения о наводнении в городе Тулун, о ЧП на предприятии «Кристалл» в Нижегородской области и о пожаре на полигоне в Ачинске. Также среди недостоверных оказались «сообщения проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года» и «сведения о разрушении транспортного перехода через Керченский пролив».

За распространение фейковых новостей в России предусмотрен штраф. Для граждан – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до полумиллиона.

Холдинг РБК удалил пост с комментариями в социальной сети «ВКонтакте», который привел к включению паблика данного СМИ в список ресурсов Роскомнадзора, регулярно публикующих фейковую информацию. Об этом корр. ТАСС в пятницу рассказала представитель пресс-службы холлинга Софья Ваняткина, отметив, что РБК планирует пересмотреть модерацию комментариев в соцсетях. «Прежде всего подчеркнем, что претензии Роскомнадзора не касались материалов РБК, речь о комментариях пользователей. Мы удалили пост, комментарии к которому, предположительно, стали причиной включения РБК в перечень. Для РБК это сигнал к необходимости пересмотра модерации комментариев в социальных сетях», — сказала собеседница ТАСС.