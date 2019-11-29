Зампред комитета ГД по транспорту: Сбои в работе МЦД – нормальное явление при запуске столь масштабного проекта

Сбои в работе МЦД – нормальное явление при запуске столь масштабного проекта. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Этот проект очень важен для Москвы и Московской области, потому что МЦД является транспортной артерией. Как любой масштабный проект он требует отладки, поэтому если существуют какие-то сбои, я уверен, они будут устранены в кратчайшие сроки», — сказал он.

С точки зрения В.Афонского, в перспективе данный проект может быть транслирован и в другие субъекты России. «Гражданам просто стоит быть более терпеливыми и снисходительными, потому что это очень важный проект», — заключил он.

Проезд на МЦД будет бесплатным для всех до 8 декабря.