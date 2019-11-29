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16:30, 29 ноября 2019

В Румынии сегодня начался судебный процесс против тех, кто свергал режим диктатора Чаушеску

Среди фигурантов дела о революции 1989 года — бывший президент страны Ион Илиеску. Он обвиняются в преступлении против человечества. По версии следствия, умышленно созданная атмосфера террористического психоза спровоцировала случаи «братоубийственного огня, хаотичной стрельбы, противоречивых военных приказов». Погибли более 860 человек, свыше двух тысяч были ранены.



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