В Румынии сегодня начался судебный процесс против тех, кто свергал режим диктатора Чаушеску

Среди фигурантов дела о революции 1989 года — бывший президент страны Ион Илиеску. Он обвиняются в преступлении против человечества. По версии следствия, умышленно созданная атмосфера террористического психоза спровоцировала случаи «братоубийственного огня, хаотичной стрельбы, противоречивых военных приказов». Погибли более 860 человек, свыше двух тысяч были ранены.
2019-11-29T16:30:00+03:00
2019-11-29T16:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 29 ноября 2019
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