В Румынии сегодня начался судебный процесс против тех, кто свергал режим диктатора Чаушеску

Среди фигурантов дела о революции 1989 года — бывший президент страны Ион Илиеску. Он обвиняются в преступлении против человечества. По версии следствия, умышленно созданная атмосфера террористического психоза спровоцировала случаи «братоубийственного огня, хаотичной стрельбы, противоречивых военных приказов». Погибли более 860 человек, свыше двух тысяч были ранены.