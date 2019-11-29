Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди решил подать в отставку на фоне нескончаемых протестов

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на его администрацию. Демонстрации в Ираке продолжаются почти два месяца. За это время погибли более 350 человек, тысячи были ранены. Протестующие недовольны безработицей среди молодежи и коррупцией, и требуют изменить политическую систему.