Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди решил подать в отставку на фоне нескончаемых протестов

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на его администрацию. Демонстрации в Ираке продолжаются почти два месяца. За это время погибли более 350 человек, тысячи были ранены. Протестующие недовольны безработицей среди молодежи и коррупцией, и требуют изменить политическую систему.
2019-11-29T16:30:00+03:00
2019-11-29T16:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 29 ноября 2019
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