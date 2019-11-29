Штрафы за неисполнение предписания виновным в домашнем насилии могут составить до пяти тысяч рублей

Предусмотрено и другое наказание – арест до 15 суток. Как передает ТАСС, это следует из законопроекта о домашнем насилии, который был сегодня опубликован на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения. В частности, предлагается ввести так называемые судебные предписания, которые должны оградить жертв домашнего насилия от агрессора. В Москве против принятия этого законопроекта уже прошли акции протеста.
2019-11-29T16:30:00+03:00
2019-11-29T16:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 29 ноября 2019
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