Штрафы за неисполнение предписания виновным в домашнем насилии могут составить до пяти тысяч рублей

Предусмотрено и другое наказание – арест до 15 суток. Как передает ТАСС, это следует из законопроекта о домашнем насилии, который был сегодня опубликован на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения. В частности, предлагается ввести так называемые судебные предписания, которые должны оградить жертв домашнего насилия от агрессора. В Москве против принятия этого законопроекта уже прошли акции протеста.