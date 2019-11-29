Суд в Ингушетии арестовал заместителя мэра Назрани

Руслан Оздоев подозревается в хищении из городского бюджета 24 миллионов рублей. Деньги были перечислены на бурение артезианских скважин и установку водонапорных башен, которых никто не увидел. Накануне в администрации центрального муниципального округа Назрани прошли обыски, — передает «Интерфакс».