Суд в Ингушетии арестовал заместителя мэра Назрани

Руслан Оздоев подозревается в хищении из городского бюджета 24 миллионов рублей. Деньги были перечислены на бурение артезианских скважин и установку водонапорных башен, которых никто не увидел. Накануне в администрации центрального муниципального округа Назрани прошли обыски, — передает «Интерфакс».
2019-11-29T16:30:00+03:00
2019-11-29T16:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 29 ноября 2019
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