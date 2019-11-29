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16:30, 29 ноября 2019

Минобрнауки предложило ученым игнорировать свой же приказ, который ужесточает требования к работе с иностранцами

Минобрнауки предложило ученым игнорировать свой же приказ, который ужесточает требования к работе с иностранными коллегами. В ведомстве пояснили, что он не зарегистрирован в Минюсте. О такой ситуации сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев, — передает ТАСС. На встрече с академиками он сказал, что были уже использованы все инструменты борьбы за отмену этого приказа, но он по-прежнему существует. Речь идет о документе, в котором требуется, чтобы руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами уведомлял об этом Минобрнауки, указывая, в том числе, всех российских участников. Кроме того, на таких встречах ограничивается использование телефонов, компьютеров и другой техники.



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