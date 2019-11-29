На двух Московских центральных диаметрах сегодня утром произошли сбои в графике движения поездов

Были подозрения на неисправность составов, пришлось увеличить интервалы на Белорусском и Рижском направлениях. МЦД были открыты 21 ноября. Уже на следующий день начались проблемы. Так пассажиры жаловались, в частности, на нестабильность работы турникетов и на короткие составы.

Сбои в работе МЦД вызваны тем, что мэрия торопилась открыть проект как можно раньше. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы, руководитель направления практических исследований фонда «Городские проекты» Дарья Беседина. «Очевидно, что не справились с координацией и информированием. Это чисто организационные проблемы», — сказала она. С точки зрения Д.Бесединой, «за все сбои несет ответственность руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, потому что люди, которые отвечали за технические вопросы — это непосредственно его подчиненные». «То, что Ликсутов сваливает вину на всех, кроме самого себя, это печально», — добавила она. Д.Беседина также выразила надежду, что все технические неполадки и организационные вопросы будут решены в максимально короткие сроки.

Расходы в связи с бесплатным проездом по МЦД лягут на частного перевозчика. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов в интервью «Коммерсанту».