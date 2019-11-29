Наказанный из-за дела Ивана Голунова пресс-секретарь московской полиции сменил работу

Юрий Титов в июне был привлечен к дисциплинарной ответственности из-за освещения дела Ивана Голунова. После задержания корреспондента «Медузы» на сайте столичного главка появились снимки из нарколаборатории, которая якобы находились в квартире журналиста. Позже в МВД признали, что 8 из 9 фотографий были сделаны в другом месте.

По данным Телеграм-канал «Омбудсмен полиции», Титова хотели уволить еще летом. Но министр Владимир Колокольцев решил не делать этого, чтобы не привлекать внимания СМИ.

Главное управление МВД по столице подтвердило отставку Титова, сообщает агентство «Москва». Сам Титов в интервью РБК заявил о переходе на другую работу, не уточнив, куда именно. Начальником пресс-службы московской полиции Владимир Васенин, работавший до этого в центральном аппарате МВД.

Со службы ранее были уволены трое сотрудников полиции, причастных к задержанию Голунова. Уголовное дело о подбрасывании журналисту наркотиков до сих пор не завели.