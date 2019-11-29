В Бухаресте начались предварительные слушания по делу о румынской революции 1989-го года

Нескольких человек, в том числе бывшего президенту Иона Илиеску, обвиняют в преступлениях против человечества. Согласно обвинительному заключению, группировка Илиеску с целью захвата власти прибегла к диверсиям и дезинформации. У здания суда собрались около шестисот человек – участников декабрьских событий 89-го года и членов семей погибших.
2019-11-29T16:00:00+03:00
2019-11-29T16:03:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:00, 29 ноября 2019
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