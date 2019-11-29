В Бухаресте начались предварительные слушания по делу о румынской революции 1989-го года

Нескольких человек, в том числе бывшего президенту Иона Илиеску, обвиняют в преступлениях против человечества. Согласно обвинительному заключению, группировка Илиеску с целью захвата власти прибегла к диверсиям и дезинформации. У здания суда собрались около шестисот человек – участников декабрьских событий 89-го года и членов семей погибших.