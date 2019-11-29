Посольство Украины в США пожаловалось в Госдеп на Apple: компания отмечает Крым как территорию России в сервисах в РФ

Посольство Украины в США пожаловалось в Госдеп на компанию Apple, которая отмечает Крым как российскую территорию в сервисах в России. Украинские раскритиковали американскую корпорацию.

«Украинские дипломаты обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию», они также призвали руководство компании Apple исправить некорректное обозначение Крыма как части России в своих приложениях. Об этом говорится в заявлении на странице украинского посольства в Facebook. В сообщении подчеркивается, что полуостров – является частью Украины, «он оккупирован Россией, а не суверенитет страны». Статус Крыма американская корпорация была вынуждена изменить по требованию Госдумы, но пользователи сервисов компании могут видеть полуостров российским, только находясь на территории России – за пределами страны он отображается как территория Украины. Глава МИДа страны Вадим Пристайко ранее раскритиковал корпорацию за это, предложив руководству Apple сравнить ситуацию с кражей интеллектуальной собственности «злейшим врагом». Он отметил, что глобальная политика не является сильной стороной компании. Предшественник Пристайко Павел Климкин призвал украинских граждан отказаться от продукции Apple.

Ранее в МИДе Украины сообщили, что проверят информацию о том, что в приложениях компании Apple на территории России Крым и Севастополь отображаются как «российская» территория.