Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября в 17 регионах страны. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

«Завтра пройдет всероссийская акция под названием «Врачи и пациенты выходят на улицы». Она приурочена к последним событиям. Речь идет о совершенно неадекватной реакции Минздрава на чудовищную ситуацию в здравоохранении, когда увольняют врачей совершенно ни за что, и погибают люди, в том числе дети», — рассказала она.

А.Васильева отметила, что в Москве акция пройдет в 14.00 в форме одиночного пикета у Минздрава РФ по адресу улица Неглинная, 25. «Мы обратим внимание и на ситуацию с детскими онкологами, когда то, что было построено в течение 40 лет, фактически развалили за несколько месяцев, а Минздрав молчит и толком ничего не делает», — заключила она.