Премьер-министр Великобритании утверждает, что у него нет доказательств вмешательства России в британскую политику

В интервью радиостанции LBC он отметил, что ему неизвестны также факты о вмешательстве других стран. Власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный России, еще 4 ноября. В итоге публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.
2019-11-29T15:30:00+03:00
2019-11-29T15:51:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:30, 29 ноября 2019
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