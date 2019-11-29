Премьер-министр Великобритании утверждает, что у него нет доказательств вмешательства России в британскую политику

В интервью радиостанции LBC он отметил, что ему неизвестны также факты о вмешательстве других стран. Власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный России, еще 4 ноября. В итоге публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.