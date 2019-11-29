Суд оставил в силе решение о взыскании с организаторов протестных акций более миллиона рублей по иску Мосгортранса

Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании с организаторов протестных акций в столице более миллиона рублей по иску Мосгортранса. Оно ранее было принято Коптевским судом. По версии истца, 27 июля в центре Москвы протестующие мешали движению общественного транспорта, в связи с чем он понес убытки. Ответчики считают, что в суде вина участников акции в перекрытии улиц, в частности, доказана не была.
2019-11-29T15:30:00+03:00
2019-11-29T15:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 29 ноября 2019
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