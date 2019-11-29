Суд оставил в силе решение о взыскании с организаторов протестных акций более миллиона рублей по иску Мосгортранса

Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании с организаторов протестных акций в столице более миллиона рублей по иску Мосгортранса. Оно ранее было принято Коптевским судом. По версии истца, 27 июля в центре Москвы протестующие мешали движению общественного транспорта, в связи с чем он понес убытки. Ответчики считают, что в суде вина участников акции в перекрытии улиц, в частности, доказана не была.