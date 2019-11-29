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Эксклюзив Эха 15:16, 29 ноября 2019

Пономарев проведет съезд движения «За права человека» 30 ноября

Правозащитник Лев Пономарев проведет съезд общероссийского движения «За права человека», которое было ликвидировано Верховным судом, и еще ряд мероприятий 30 ноября. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В субботу состоится встреча правозащитников и гражданских активистов со всей страны. В этот день запланировано несколько мероприятий. В частности, мы проведем IX Съезд общероссийского движения «За права человека», чтобы сделать некоторые поправки в уставе, которые предложил нам Минюст, перед апелляционным рассмотрением решения Верховного суда о ликвидации движения», — рассказал Л.Пономарев.

Также правозащитник рассказал о намерении создать новую организацию без регистрации юридического лица, которая будет представлять собой коалицию гражданских правозащитных организаций.

Начало мероприятий в 10.00.

1 ноября Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» по запросу Минюста. Ведомство жаловалось, что организация неоднократно нарушала закон об «иностранных агентах». Данное решение было обжаловано.
Движение «За права человека» было основано в 1997 году.



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