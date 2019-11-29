Прокурор просит приговорить к 14 годам колонии бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его обвиняют в хищении бюджетных средств. Гособвинитель также требует взыскать с бывшего чиновника более 3 миллиардов рублей в качестве возмещения ущерба. Кузнецов в 2013-ом году был задержан во Франции и в начале этого года экстрадирован в Россию.
2019-11-29T16:05:00+03:00
2019-11-29T16:05:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 29 ноября 2019
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