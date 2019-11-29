Активисты Гринпис проводят сегодня акции протеста в разных странах против «черной пятницы»

На одной из центральных улиц Мадрида размещен плакат «Потребительство – климатический кризис». Во Франции эко-активисты блокировали на несколько часов штаб-квартиру интернет-компании Amazon. «Черная пятница» – день крупнейших распродаж. Эта акция проводится и в России.
2019-11-29T15:00:00+03:00
2019-11-29T15:03:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 29 ноября 2019
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