Бывший глава МИДа Украины Павел Климкин призывает украинцев отказаться от гаджетов Apple

«Такой бренд не может быть номером один, до свидания», — написал он в Твиттере. Американская компания Apple полностью устранила претензии депутата Госдумы, и теперь на ее электронных картах и сервисе «Погода» Крым и Севастополь обозначаются как российская территория. Посольство Украины в США, тем временем, пожаловалось в Госдепартамент.