Бывший глава МИДа Украины Павел Климкин призывает украинцев отказаться от гаджетов Apple

«Такой бренд не может быть номером один, до свидания», — написал он в Твиттере. Американская компания Apple полностью устранила претензии депутата Госдумы, и теперь на ее электронных картах и сервисе «Погода» Крым и Севастополь обозначаются как российская территория. Посольство Украины в США, тем временем, пожаловалось в Госдепартамент.
2019-11-29T15:00:00+03:00
2019-11-29T15:03:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 29 ноября 2019
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