Киев проверяет информацию о задержании в Крыму предполагаемой украинской шпионки

По некоторым данным, она служила на Черноморском флоте.

Федеральная служба безопасности заявляет, что задержанная является гражданкой России. Ее завербовали украинские спецслужбы, по их заданию она собирала секретные военные данные. Личность женщины не раскрывается. Она сейчас в СИЗО. По статье о государственной измене ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Задержанная была гражданской служащей на Черноморском флоте, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, ее поимка доказывает, что соседнее государство ведет масштабную шпионскую войну.

Киев уже знает об этом задержании. Если предполагаемая шпиона окажется гражданкой Украины, власти будут ее защищать, сказала в интервью изданию «Гордон» заместитель постпреда украинского президента в Крыму Тамила Ташева.

Силовые структуры Украины задержание в Крыму не комментировали.