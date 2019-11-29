Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта «московского дела» Суровцева до 27 января

Басманный суд Москвы арестовал программиста Сергея Суровцева, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля в столице. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Василий Кушнир.

«Он арестован до 27 января 2020 года. Все доводы защиты были отклонены», — сказал он.

В.Кушнир также обратил внимание на то, что следствие не предоставило суду видеозапись, которую обозначило как основное доказательство вины Суровцева. «То есть суд ее не исследовал и вынес решение на косвенных доказательствах, которые не свидетельствуют напрямую о совершении моим подзащитным какого-либо правонарушения», — заключил адвокат.