Китай готовит ответные меры против США в связи с принятием законопроекта по Гонконгу

В Пекине считают, что Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела КНР. В МИДе подтвердили, что китайские власти могут запретить въезд на территорию страны членам Конгресса США, причастным к принятию закона о демократии и правах человека в Гонконге.