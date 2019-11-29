Китай готовит ответные меры против США в связи с принятием законопроекта по Гонконгу

В Пекине считают, что Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела КНР. В МИДе подтвердили, что китайские власти могут запретить въезд на территорию страны членам Конгресса США, причастным к принятию закона о демократии и правах человека в Гонконге.
2019-11-29T14:30:00+03:00
2019-11-29T14:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 29 ноября 2019
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