Посольство Украины в США пожаловалось в Госдепартамент в связи с тем, что Apple стала отмечать Крым как территорию РФ

Посольство Украины в США пожаловалось в Госдепартамент в связи с тем, что компания Apple стала отмечать Крым и Севастополь как российскую территорию в своих сервисах в России. Ранее глава МИДа Украины Вадим Пристайко подверг критике решение корпорации. Его предшественник Павел Климкин призвал украинских граждан отказаться от гаджетов производства Apple.