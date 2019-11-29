Лимит содержания заключенных в московских СИЗО превышен более чем на 700 человек. Об этом «МБХ медиа» рассказал член ОНК Москвы Александр Хуруджи. По его словам, главная проблема в том, что слишком много сажают. ОНК регулярно обращает внимание руководства ФСИН на нарушения в СИЗО, но пока ситуация не меняется.
2019-11-29T14:30:00+03:00
2019-11-29T14:30:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 29 ноября 2019
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