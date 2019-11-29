Лимит содержания заключенных в московских СИЗО превышен более чем на 700 человек. Об этом «МБХ медиа» рассказал член ОНК Москвы Александр Хуруджи. По его словам, главная проблема в том, что слишком много сажают. ОНК регулярно обращает внимание руководства ФСИН на нарушения в СИЗО, но пока ситуация не меняется.