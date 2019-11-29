Начальник пресс-службы ГУВД Москвы Юрий Титов покидает свой пост

Согласно официальным сообщениям, он переходит на другую работу. По данным источников агентства Интерфакс, его должность займет Владимир Васенин, который до этого работал в ГИБДД Пермского края. Юрий Титов сообщил, что получил интересное предложение на гражданской службе. Минувшим летом Титов был привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок, допущенных при освещении задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.