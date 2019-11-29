Начальник пресс-службы ГУВД Москвы Юрий Титов покидает свой пост

Согласно официальным сообщениям, он переходит на другую работу. По данным источников агентства Интерфакс, его должность займет Владимир Васенин, который до этого работал в ГИБДД Пермского края. Юрий Титов сообщил, что получил интересное предложение на гражданской службе. Минувшим летом Титов был привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок, допущенных при освещении задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
2019-11-29T14:30:00+03:00
2019-11-29T14:30:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2545765-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:30, 29 ноября 2019
Загрузка комментариев...