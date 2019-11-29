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14:00, 29 ноября 2019

Британский премьер Борис Джонсон отказался участвовать в предвыборных дебатах по теме глобального потепления климата

Впрочем, как говорят аналитики, это несильно повлияет на и без того высокий рейтинг консерваторов.

Дебаты проходили на Channel 4 и, как говорят там, его руководство получило отказ от Бориса Джонсона и предложение, что вместо него выступит другой представитель партии консерваторов. Но на телевидении сказали, что речь идёт про дебаты о выборах и поэтому, место Бориса Джонсона заняла таяющая ледяная скульптура. Как символ важности проблемы глобального потепления, — сообщает Channel 4.
Американская The New York Times подчеркивает, что всё это привело к недовольству Джонсоном, который, как считают критики, таким образом попытался избежать ответов на неудобные вопросы.

Но британская The Independent в противовес констатирует: партия Джонсона имеет отрыв минимум в 10 очков и он может себе позволить практически любое экстравагантное действие. Впрочем, в самой партии обвинили телеканал в предвзятости — в частности, бывший министр по экологии от консерваторов Майкл Гоув, который мог принять участие в программе, уверен, что это результат заговора с их основными противниками — лейбористами, — пишет левая британская газета The Guardian.

Агенство Bloomberg сообщает, что консерваторы уже обратились к регулятору Ofcom с требованием провести проверку телеканала. По жестким законам в Великобритании, в случае, если им удастся доказать предвзятость журналистов, телеканалу придётся заплатить огромные штрафы. Но агентство также напоминает, что ранее Джонсон не раз отказывался от интервью, которые могут представить его в невыгодном свете.

Выборы в британский парламент пройдут через две недели — 12 декабря.



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