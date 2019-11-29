Крупнейшая в мире распродажа «Чёрная пятница» проходит сегодня

В России интерес к этому событию растёт с каждым годом.

Самые разные компании объявили о скидках в семьдесят или даже девяносто процентов. К ним относятся не только торговцы одеждой, электроникой или товаров для дома, но и различные сервисы или просто кафе, рестораны и другие организации самого разного профиля. Так, туристические агентства предлагают скидки на поездки, газеты и интернет-издания снижают цены на подписки, а украинский футбольный клуб «Шахтер» продает билеты на Лигу Чемпионов на 30 процентов дешевле.

Журнал Forbes со ссылкой на исследователей пишет, что в России всё больше людей готовятся к последней пятнице осени. По их данным, если в прошлом году в эти дни покупки собирались сделать треть опрошенных, то в этот раз об этом раздумывают уже два человека из трёх.

При этом, эксперты призывают относиться к ценам во время «Чёрной пятницы» критически. Дело в том, что магазины нередко специально завышают стоимость товаров перед этой распродажей, чтобы скидка выглядела более внушительной. В связи с этим сайт Znal.com например рекомендует устанавливать в браузере специальные разрешения, которые показывают динамику цен на различные товары.



Также в этот период растёт активность мошенников. Forbes пишет, что стремительно растёт число сайтов, которые маскируются под онлайн-магазины. IT-эксперты сказали изданию, что за последние полгода было выявлено 1700 таких порталов.

В минувший вторник на сообщения о «Чёрной пятнице» отреагировал Роспотребназдор. В ведомстве призвали россиян сравнивать цены в разных магазинах перед совершением покупки, проверять товары и обращать внимание на стоимость доставки.